Mythic Quest: Raven’s Banquet su Apple TV+ dal 7 febbraio con la sua critica semiseria al mondo videoludico (Di giovedì 6 febbraio 2020) A distanza di alcuni mesi dal lancio della piattaforma streaming, Apple è pronta ad alzare il velo sulla sua prima comedy, Mythic Quest: Raven's Banquet, creata da Rob McElhenney, Charlie Day, David Hornsby e Megan Ganz, già artefici dello straordinario successo di It's Always Sunny In Philadelphia. Mythic Quest: Raven's Banquet, su Apple TV+ dal 7 febbraio, è già stata rinnovata per una seconda stagione e si presenta come una live-action comedy incentrata sulle vicende di un team di sviluppatori di videogame alle prese con la gestione di un popolare videogioco online. Il primo trailer della serie, diffuso alcune settimane fa, mostra il personaggio di McElhenney nei panni del megalomane direttore creativo e protagonista del videogioco. Deciso a prendersi i meriti di ogni buon risultato raggiunto, l’uomo sminuisce gli sforzi e i contributi professionali dei colleghi. Questi ... optimaitalia

melanews : Apple pubblica un video di trailer per Mythic Quest - macitynet : Apple offre una anteprima della serie TV Mythic Quest prima del lancio - IGNitalia : Rob McElhenney, co-creatore di #MythicQuest: Raven's Banquet, spiega perché la serie di Apple TV+ mostrerà come fun… -