Mika sa come farsi volere bene: «Più conosci l’Italia e meno la capisci» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sceglie Fabrizio De Andrè per rappresentare l’Italia sul palco di Sanremo. Mika lo fa con la spensieratezza di chi affronta con leggerezza anche la cosa più difficile del mondo: far risuonare le note di Amore che vieni, amore che vai all’Ariston, a pochi passi dalla Genova dell’indimenticato cantautore italiano. Eppure, Mika ci riesce con una naturalezza fuori dal comune e dagli schemi. LEGGI ANCHE > Mika fa cantare Vincenzo Mollica dal balconcino di Sanremo VIDEO Mika e l’esibizione a Sanremo 2020 Lo fa dopo aver interpretato due sue canzoni e dopo aver fatto un monologo breve e incisivo sul nostro Paese. Un Paese che Mika ama, perché ha studiato molto l’italiano e perché ha lavorato per lungo tempo in Italia. La nostra lingua è una di quelle scelte per alcuni suoi brani originali. I luoghi dell’arte e i cantanti come De Andrè e Tenco sono i ... giornalettismo

LucaBizzarri : Mika è un po’ come Pirlo. Gioca a un altro gioco. Con il coraggio di chi, forse, dei vari gnegnè, se ne frega. - 26141229 : RT @giornalettismo: Non c'è niente da fare: @mikasounds sa davvero come farsi volere bene. 'Più conosco l'Italia e meno la capisco'. Tran… - RevriteTheStars : RT @awkmen: come si fa a non volere bene a Mika? è troppo un tesoro #Sanremo2020 -