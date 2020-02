Mes, Giuseppe Conte contestato dalla Lega al Senato: "Dal pacchetto al pacco", lo striscione (Di giovedì 6 febbraio 2020) La battaglia della Lega contro il Meccanismo europeo di stabilità, il famigerato Mes, non si arresta neppure quando il tema passa di moda. Proprio oggi - giovedì 6 febbraio -, giorno del question time in Senato con Giuseppe Conte, il Carroccio si è presentato in Aula con uno striscione. "Dal pacchet liberoquotidiano

Libero_official : Al #Senato, la #Lega contesta Giuseppe Conte sul #Mes. Lo fa con questo striscione: 'Dal pacchetto al pacco'… - PMurroccu : RT @laperlaneranera: MES; l’Europa nasconde le carte Incontri Coperti da Segreto? Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha raccontato… -