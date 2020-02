Mattarella, visita una scuola con alunni cinesi. Conte: “Sciocco discriminarli” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla scuola D. Manin. Ha stretto la mano a tutti i bimbi. Conte: “Sciocco discriminare i cinesi”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato a sorpresa l’Istituto comprensivo statale ‘Daniele Manin’, situato nel quartiere Esquilino di Roma. Il Capo dello Stato ha salutato i bambini e ha stretto la mano agli alunni cinesi, un gesto tanto naturale quanto fortemente simbolico in questo momento dove il coronavirus ha creato un allarme discriminatorio. Fonte foto: https://www.quirinale.it/ La visita di Mattarella alla scuola Manin di Roma Nel corso della sua visita al’Istituto Daniele Manin, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato e salutato gli alunni, visibilmente emozionati per la visita del Presidente della Repubblica. I ragazzi più grandi si ... newsmondo

