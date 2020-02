Iowa: le primarie democratiche tra ritardi e sorprese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci è voluta quasi un'intera giornata per avere i primi dati ufficiali sui caucus dell'Iowa, ma dopo la lunga attesa vincono il primo round delle primarie democratiche l'outisder Pete Buttigieg e Bernie Sanders. Abisso Biden: è quarto. di Gianluca De Feo Habemus Papam. Dopo più di 21 ore di attesa, sono cominciati ad arrivare i risultati dei caucus in Iowa, primo Stato entrato in gioco nel lungo cammino delle primarie democratiche. Con il 71% dei distretti riportati, Pete Buttigieg (...) - Mondo / USA, Democratici Americani, , primarie USA feedproxy.google

