Ginnastica ritmica, Aleksandra Soldatova avrebbe tentato il suicidio: la 21enne, già oro iridato, è ricoverata in ospedale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alexandra Soldatova è stata ricoperata in ospedale a Mosca dopo un presunto tentativo di suicidio, come riportano tutti gli organi di informazione russi. La 21enne è stata trasportata al nosocomio della capitale con plurime ferite profonde: l’episodio sarebbe accaduto nella giornata di ieri ma la notizia è trapelata soltanto oggi. Gli organi di stampa russi riportano che una delle icone internazionali della Ginnastica ritmica sarebbe alle prese con la bulimia. Fortunatamente l’atleta, bronzo all-around ai Mondiali 2018, dove vinse anche il titolo col nastro, non sarebbe in pericolo di vita. Le informazioni sono chiaramente ancora frammentarie e si attendono notizie più precise nelle prossime ore. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Ginnastica ritmica stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... oasport

