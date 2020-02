Festival di Sanremo 2020, la rivelazione di Fiorello: “Quelle notti trasgressive a Ibiza con Amadeus sul cubo con due ballerini di colore nudi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus, amici nella buona e nella “cattiva sorte”. Lo showman siciliano ha ribadito che lui e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 sono legati da amicizia di lunghissima data. Insieme si sono divertiti, hanno lavorato e si sono dedicati a qualche momento di spensieratezza, proprio come quella volta a Ibiza. “Eravamo al Q di Ibiza, uno dei posti più trasgressivi di tutte le epoche. – ha detto Fiorello – Non esiste più una cosa del genere. Lui non voleva venire mai, queste cose non gli piacevano. Insomma una sera ci siamo andati ed è salito sul cubo. Io mi sono distratto un attimo, poi l’ho cercato sullo sguardo e mi sono accorto che non si era accorto, mentre ballava scatenato, cosa stesse succedendo. Al suo fianco aveva due ballerini di 1.90, di colore, nudi, con un corredo importantissimo e lui era in mezzo a ‘ste robe. Non si ... ilfattoquotidiano

