Federico Martello a Mosca partecipa a All together Now russo (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Martello, da All together Now italiano vola in Russia per partecipare allo stesso format televisivo. Dopo l’esperienza televisiva nel programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, All together Now, Federico Martello, originario di San Cipirello, non si è fermato e ha accettato una nuova sfida in terra straniera. Nello stesso periodo in cui sosteneva i casting del programma italiano, il bravo contante siciliano che si esibisce in carrozzine, veniva selezionato anche per prendere parte al programma russo “Nu-Ka Vse Vmeste”, il nome russo del format All together Now, condotto da Nikolay Baskov. Il format attualmente viene trasmesso in 15 nazioni e Federico, già da tempo conosciuto in Russia per le sue diverse esibizioni e vittorie degli ultimi anni, ha accettato immediatamente l’idea del suo manager, Giancarlo Cicolari, di iscriversi al programma russo. La parte più ... direttasicilia

