Verso Inter-Milan, ruggito Ibra. Handanovic ‘appeso’ a un tutore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Poche decine di biglietti e San Siro sarà sold out. Domenica sera c’è Inter-Milan: la voglia scudetto dei nerazzurri opposta al tentativo di rimonta europea dei rossoneri. Prima di tutto, però, la rivalità di sempre, tre punti da conquistare per arrogarsi il diritto di ‘sfottere’ il rivale fino al prossimo incrocio. Vogliono esserci tutti. Tifosi e giocatori. Zlatan Ibrahimovic ci sarà. La sua assenza si è fatta sentire contro il Verona. Lo svedese, che ha smaltito influenza e affaticamento al polpaccio, ha ripreso ad allenarsi, anche se a parte, stamattina. Domani dovrebbe riaggregarsi ai compagni per guidarli nella supersfida del sunday night quando il Milan si presenterà al gran completo, con la sola eccezione di Duarte. Visualizza questo post su Instagram Lions don't sound like humans Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) in ... open.online

MatteoBarzaghi : Inter verso Udine. Squalificato Lautaro. Non convocati per infortuni Sensi, Borja Valero e Gagliardini. Brozovic pa… - Glongari : #Zaza - #Inter verso il no. #Sportitalimercato - PianetaMilan : Verso #InterMilan: @Ibra_official contro i nerazzurri, ecco tutti i #precedenti - #Derby #DerbyMilano @acmilan… -