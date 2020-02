Verona – Sushi Neo Bar (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sushi Neo Indirizzo e Contatti Via Città Di Nimes 10 Verona Tel 045 8035435 Offerte Sconti Coupon Ristorante Sushi Neo Vedi Offerta da € 29,90 Menu Sushi con dolce e vino per 2 o 4 persone al ristorante Sushi Neo (sconto 72%) Vedi Offerta da € 24,90 Sushi box da 50 pezzi misti da asporto al Lupo Sushi (sconto 50%). Prenota&Vai! Vedi Offerta da € 29,99 Menu Sushi ed asiatico All you can eat alla carta e buffet con dolce e acqua da Jonny Wok (sconto fino a 35%) Vedi Offerta da € 24,90 Menu alla carta con vino di 3 portate con calice di vino per 2 o 4 persone da Locanda Vecia Osteria Vedi Offerta da € 22,90 Menu tipico veronese con tris di risotti, dolce e vino per 2 o 4 persone da Locanda Vecia Osteria (sconto fino a 64%) Potrebbe InteressartiVerona – Steampower Ristorante Steampower Indirizzo e Contatti Via Guglielmo …San Giovanni ... saldiscontioffertecoupon

SaldiCoupon : #Verona – #Sushi Neo Bar Offerta da 29,90 € Menu sushi con dolce e vino per 2 o 4 persone al ristorante Sushi Neo… -