Turchia a Siria: fermi attacchi a Idlib

Il presidente turco Erdogan minaccia la, dopo gli scontri di lunedì tra i rispettivi eserciti nell'area di. "Se entro febbraio il regimeno non si ritirerà dalle zone in cui si trovano le postazioni turche di monitoraggio", fermando la sua offensiva contro la roccaforte ribelle nel NordOvest della, "ladovrà agire", ha detto Erdogan. In risposta, fonti del ministero della Difesano affermano che lasostiene i terroristi in.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)