Nicchi dovrebbe farsi da parte. Il VAR anziché migliorare ha peggiorato le partite (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Padovan: Dovremmo utilizzare il VAR come in Inghilterra. Nicchi dovrebbe farsi da parte A ‘Punto... L'articolo Nicchi dovrebbe farsi da parte. Il VAR anziché migliorare ha peggiorato le partite proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Enzovit : Nicchi dovrebbe farsi da parte. Il VAR anziché migliorare ha peggiorato le partite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Padovan: 'Dovremmo utilizzare il VAR come in Inghilterra, Nicchi dovrebbe farsi da parte' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Padovan: 'Dovremmo utilizzare il VAR come in Inghilterra, Nicchi dovrebbe farsi da parte' -