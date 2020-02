Morte di Vicki Bucci, l’auto era spenta quando è affondata in mare: non è stato incidente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Secondo i primi esami sulla Panda rossa dove Vicky Bucci è stata trovata cadavere nelle acque del porto di Termoli, l’auto sarebbe finita in acqua a motore spento. l’auto non ha riportato danni da impatto con gli scogli e gli airbag sono rimasti chiusi. Secondo le ipotesi della Procura potrebbe essere stata spinta in mare da un altro punto rispetto a quello da cui è stata ritrovata. Vicky è scomparsa la notte del 18 dicembre dopo una violenta lite con il compagno, oggi nel registro degli indagati. Non è stata Vicky a far affondare in mare la Panda in cui è stata trovata morta nelle acque del molo di Termoli. È quanto rivela la perizia sulla Fiat Panda di colore rosso esaminata per ricostruire la Morte di Victorine Bucci, ‘Vicky’, trovata cadavere sul sedile della autovettura di sua proprietà, lo scorso 21 gennaio, un mese dopo la sua scomparsa, nelle acque del porto di Termoli. ... limemagazine.eu

