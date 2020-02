Microsoft Edge Dev: supporto per i contenuti Dolby Vision (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La variante Dev di Microsoft Edge Chromium si è da poco aggiornata alla versione 81.0.410.1 implementando il supporto per il Dolby Vision e altre novità. Strumenti di sviluppo in italiano Nella precedente versione del browser era stata abilitata la localizzazione degli strumenti Dev F12. Gli utenti che utilizzano le varianti Dev e Canary di Edge, per impostare la lingua del browser anche negli strumenti, possono seguire i seguenti passaggi: Nella barra degli indirizzi digitare Edge://flags e premere invio. Nella casella di ricerca scrivere Enable localized Developer Tools. Abilitare la funzione e riavviare il browser. Novità in questa versione Aggiunta una scorciatoia da tastiera per entrare in modalità lettore immersivo. Abilitato il supporto per le carte salvate in MSPay da utilizzare nelle pagine web. Dolby Vision è ora abilitato sui dispositivi compatibili. Aggiunto il supporto ... windowsinsiders

