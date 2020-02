Manifestazione vitalizi M5S: data e motivazioni della protesta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Manifestazione vitalizi M5S: data e motivazioni della protesta Tra le notizie passate un po’ in sordina nelle ultime settimane (a causa della pienezza di eventi, dalle elezioni in Emilia-Romagna fino alla pandemia scatenata dal coronavirus) vi è il ripristino dei vitalizi imposto dalla Commissione Contenziosa del Senato. La misura – tra le più note del programma elettorale dei 5 Stelle – colpiva il vitalizio di 700 ex senatori, che venne ricalcolato su base contributiva. La misura è stata presa nel rispetto dell’autonomia regolamentare del Senato (conosciuta tecnicamente come autodichia). In virtù di ciò, il Movimento 5 Stelle ha organizzato una Manifestazione a Roma, fissata per il 15 febbraio. In quell’occasione, si dirà anche “no” ai tentativi di modifica alla riforma della giustizia di Alfonso Bonafede. Il blocco della prescrizione dopo ... termometropolitico

