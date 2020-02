Iowa, finalmente i primi risultati dei caucus: in testa Pete Buttigieg (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La corsa Dem alla Casa Bianca non si è aperta certo nel migliore dei mondi, anzi: è stata a tutti gli effetti una figuraccia. Il malfunzionamento dell’applicazione ha provocato un imbarazzante ritardo nel conteggio dei voti, che ad un certo punto sono stati contati a mano. E nel pomeriggio locale, ovvero nella notte italiana, sono arrivati finalmente i risultati dell’Iowa: o meglio, il 62% dei voti scrutinati. Non la totalità ma abbastanza per stilare una classifica di massima: in testa c’è l’outsider Pete Buttigieg, seguito a ruota da Bernie Sanders. Iowa, finalmente i primi risultati dei caucus: in testa Pete Buttigieg LEGGI ANCHE> L’origine del casino che i Democrats hanno combinato in Iowa è un’app non testata Ad essere scrutinati sono È Pete Buttigieg a guidare con il 26,9% dei voti. Dietro di lui, a stretto giro, c’è il senatore progressista Bernie ... giornalettismo

