Il femminismo di Sanremo2020, tra Diletta Leotta e Rula Jebreal (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (foto: Daniele Venturelli/Getty Images) Attorno al femminismo girano parecchie storie. Credenze popolari, voci, chiacchiere. C’è quella secondo cui l’equivalente maschile del femminismo sarebbe il maschilismo (cosa così sbagliata che più sbagliata non si può: il maschilismo è credere nella superiorità degli uomini, il femminismo è chiedere la parità delle donne); c’è quella per cui basti essere donna, femmina, per essere femminista. Come se fosse tutto dato alla nascita, un pacchetto completo che viaggia all’interno di quella doppia X. Non è così e ieri Sanremo l’ha dimostrato. Ma andiamo per ordine. Dopo il passo falso di Amadeus, che da come aveva parlato in conferenza stampa sembrava volesse attorniarsi di donne belle e silenti, non poche attiviste – me compresa – ieri sera hanno acceso su Rai 1 curiose di capire come il conduttore si sarebbe scusato e come le protagoniste femminili ... wired

StefanoGuerrera : Se Amadeus non avesse pestato il merdone femminismo in conferenza stampa, secondo voi il festival avrebbe dedicato… - Antonio03129177 : RT @mgmaglie: Politicallycorrect sparato col cannone #Sanremo2020.Il femminismo peloso della Jebreal,la Leotta che fa 'specchio delle mie b… - Ariel2575 : RT @mgmaglie: Politicallycorrect sparato col cannone #Sanremo2020.Il femminismo peloso della Jebreal,la Leotta che fa 'specchio delle mie b… -