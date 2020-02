Fiorello torna a cantare a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) torna Fiorello presentato da Amadeus come il più grande showman al mondo. Completo elegante e coreografia per il mattatore di questo Sanremo 2020. Dopo il ballo de La Febbre del sabato sera accennato, Fiorello scherza sulla réunion dei Ricchi e Poveri: “Vai col Pd che hanno bisogno del 52%” dice ad Amadeus. Poi continua: «Tu ieri prendevi per mano Diletta e Rula, non si fa è manismo devi mandarle da sole». Poi continua inneggiando ad una serie di “ismi”, dal “plastichismo” al “droghismo”, poi si ricollega alla richiesta fatta mentre era vestito da Maria De Filippi, ovvero il mazzo dei fiori. Regalarli solo alle donne sarebbe, nella battuta di Fiorello, una forma di «manismo» e quindi via anche ai fiori per gli uomini, in favore della «parità riconosciuta anche dai maschi, per evitare il “fiorismo”». Fiorello torna a cantare a Sanremo 2020 ... giornalettismo

BrieBus : Finalmente Fiorello torna a fare Fiorello e disfa qualsiasi possibile concorrenza ? #Sanremo2020 - agalhasnochill : Fiorello se vuoi cantare torna il prossimo anno andiamo avanti per Dio #Sanremo2020 - zazoomblog : Sanremo 2020 diretta ricomincia lo show di Fiorello che torna a cantare - #Sanremo #diretta #ricomincia -