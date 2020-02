Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 62 anni: il gesto da Sanremo 2020 per il suo compleanno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La seconda serata di oggi del Festival di Sanremo sarà ricca di emozioni. Il 5 febbraio era infatti nato il compianto ed indimenticabile conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, che avrebbe compiuto 62 anni. I produttori della kermesse musicale più importante d’Italia non potevano certamente trascurare questa data ed hanno deciso di dedicare la puntata proprio a lui. L’annuncio ufficiale è giunto in occasione della conferenza stampa. La produzione ha infatti detto: “Vogliamo dedicare questa giornata a Fabrizio Frizzi che oggi avrebbe compiuto 62 anni”. Nella sua lunga ed importantissima carriera televisiva, lui non era però mai riuscito a coronare il sogno della conduzione del Festival. Ma, come saprete, la Rai lo ha voluto omaggiare intitolandogli i suoi studi che si trovano nella capitale Roma. E diverse sono state le persone che hanno voluto commemorarlo. ... caffeinamagazine

Raicomspa : Oggi, 5 febbraio, è il compleanno di Fabrizio Frizzi, che avrebbe compiuto 62 anni. ?? Indimenticabili il suo sorris… - RaiRadio2 : Fabrizio, non dimenticheremo mai il tuo sorriso ?? Il gentiluomo della televisione, l'amico di famiglia: oggi,… - zely_12 : RT @Raicomspa: Oggi, 5 febbraio, è il compleanno di Fabrizio Frizzi, che avrebbe compiuto 62 anni. ?? Indimenticabili il suo sorriso, i modi… -