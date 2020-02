Coronavirus, Borrelli: "I 114 studenti in Cina non perderanno l'anno” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Abbiamo predisposto un'ordinanza di Protezione civile per scongiurare la perdita dell'anno scolastico a 114 ragazzi occupati in scambi culturali con la Cina, tra cui il ragazzo rimasto lì perché aveva la febbre". Così Angelo Borrelli, il commissario all'emergenza Coronavirus, ha spiegato come ci si sta muovendo per contrastare il diffondersi dell'epidemia in Italia (LO SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA MAPPA DEL CONTAGIO). Dopo la riunione del Comitato operativo, in conferenza stampa, Borrelli ha parlato anche dei controlli negli aeroporti e del rimpatrio degli italiani. "I ragazzi stanno rientrando" "I 114 ragazzi stanno rientrando, rientreranno domani o dopodomani attraverso voli indiretti", ha detto il commissario dell'emergenza aggiungendo che il ragazzo 17enne, rimasto in Cina con qualche linea di ... tg24.sky

