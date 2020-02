Antonella Clerici: un tweet per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era il 26 marzo del 2018 quando morì il conduttore Fabrizio Frizzi. Oggi avrebbe compiuto 62 anni e Antonella Clerici, una delle conduttrici a lui più vicino, ha voluto dedicargli un ricordo. Il ricordo di Antonella Clerici e di Sanremo 2020 Dal suo profilo twitter la Clerici ha mandato gli auguri a Fabrizio Frizzi con una foto e un semplice messaggio: “Auguri Fabri ovunque tu sia”. Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori di punta della RAI per decenni, secondo solo a Pippo Baudo per numero di conduzioni. Non ha però mai condotto Sanremo, forse il sogno (professionalmente parlando) di una vita, pur essendoci andato vicino molte volte. Il post di Antonella Clerici su Fabrizio FrizziEd è proprio al conduttore, attore e doppiatore Frizzi che è dedicata la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo 2020. Nel corso della conferenza stampa odierna di Sanremo 2020 infatti i ... thesocialpost

