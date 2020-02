Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Facciamo tutti un passo in avanti" (Di martedì 4 febbraio 2020) Rula Jebreal è una delle 10 donne del Festival di Amadeus. La giornalista isreaeliana è salita sul palco nella serata di martedì 4 febbraio. Le sue prime parole sul palco del teatro Ariston sono ricche di emozione: "Sanremo è un posto carico di energie bellissime. Le scale più belle che io abbia mai sceso sono quelle che ho sceso a vent'anni, quelle dell'aereo che mi ha portato in Italia". Quando Amadeus le ha chiesto un consiglio, la giornalista ha fatto riferimento alle polemiche dei giorni scorsi:"Stasera Facciamo parlare la musica, che è una lingua universale. Stasera cerchiamo di fare tutti un passo in avanti. Avrei un consiglio semplice: cerchiamo di non fare gaffes magari".Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Facciamo tutti un passo in avanti" pubblicato su TVBlog.it 04 febbraio 2020 22:24. blogo

