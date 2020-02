Ragazzo di 11 anni travolto da auto a Settecamini: si indaga (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Incidente di ieri sera alle 20 nella zona di Settecamini a Roma. Un Ragazzo di 11 anni di nazionalita’ romena e’ stato investito in via di Casal Bianco, all’incrocio con via Colleverde da un’auto, Opel Corsa, condotta da un Ragazzo di 26 anni che si e’ subito fermato a prestare i primi soccorsi. Il giovane e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale. Indagini in corso. L'articolo Ragazzo di 11 anni travolto da auto a Settecamini: si indaga proviene da RomaDailyNews. romadailynews

