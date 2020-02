Nascondevano mezzo chilo marijuana in casa: due arresti (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato due cittadini polacchi di 22 e 50 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo scattato nell’abitazione in uso ai due uomini, i Carabinieri hanno rinvenuto 447 grammi di marijuana, suddivisi in vari barattoli, oltre ad un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. I pusher sono stati sottoposti a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Tivoli e successivamente associati al carcere di Rebibbia. L'articolo Nascondevano mezzo chilo marijuana in casa: due arresti proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : Nascondevano mezzo chilo marijuana in casa: due arresti: #Roma – Nel corso di servizi… -