Meteo 7 Giorni: FREDDO POLARE e NEVE, ma l'INVERNO sarà solo una parentesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Meteo SINO AL 10 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Ci accingiamo a passare dalla primavera all'INVERNO in poche ore, con l'ingresso ormai in atto del fronte FREDDO da nord a cui seguirà lo sfondamento dell'aria fredda artica. Le temperature subiranno un crollo notevole, dopo l'ondata di calore fuori stagione che ha permesso di raggiungere in alcune località picchi da record per febbraio. Ci teniamo ad evidenziare che la vera anomalia è stata proprio il caldo folle di questi Giorni, che si appresta ad essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica. Avremo sostanzialmente un ritorno nella norma, nonostante un calo termico anche di 10-15 gradi rispetto all'inizio di settimana. Il FREDDO artico avrà un'evoluzione molto rapida e dilagherà su tutta la Penisola già mercoledì. Il raffreddamento sarà ulteriormente acuito dai venti di ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… - gattogigiola : Ma come fanno a prevederlo a così lunga distanza se sbagliano anche a distanza di pochi giorni. ????????????????????Met… - quibresciait : Un paio di giorni di inverno, poi temperature ancora su - QuiBrescia -