Manfredonia, incendio nel ghetto dei migranti: gravemente ustionata una donna (Di martedì 4 febbraio 2020) Un vasto incendio è divampato intorno all'una e mezzo della scorsa notte nella ‘baraccopoli’ sita all’esterno del Centro Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone, a Manfredonia. Le fiamme hanno distrutto tre baracche e ustionato gravemente una donna africana trasportata in ospedale in ambulanza. fanpage

