Lazio, Simone Inzaghi: “Correa sta migliorando, ma contro il Verona non ci sarà” (Di martedì 4 febbraio 2020) Alla vigilia della partita dell'Olimpico, il tecnico biancoceleste ha mandato un messaggio chiaro alla sua squadra: "Non sarà una partita semplice perché il Verona è la sorpresa del campionato. Obiettivo Scudetto? La squadra ha la giusta consapevolezza, serve però restare sempre umili, ogni gara in Serie A è insidiosa" fanpage

sportli26181512 : #Lazio #SerieA Lazio, Simone Inzaghi: “Correa sta migliorando, ma contro il Verona non ci sarà”: Alla vigilia della… - Anasf_Lazio : Benvenuto al nuovo socio Simone Merelli @anasfcf #consulentia - ParmaLiveTweet : Lazio, Inzaghi: 'Panchina d'oro? Ero indeciso tra Gasperini e D'Aversa': Nel giorno precedente il recupero di campi… -