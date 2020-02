Cori discriminatori durante Sampdoria-Napoli, 10mila euro di multa ai blucerchiati (Di martedì 4 febbraio 2020) Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto una ammenda di 10mila euro ai sostenitori di casa per i Cori discriminatori contro la tifoseria azzurra durante la partita Sampdoria-Napoli. Sampdoria-Napoli Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un’ammenda di 10mila euro alla Sampdoria “per avere suoi sostenitori, al 15° nonche’ al 44° e 45° del secondo tempo, intonato Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”, il riferimento a quanto accaduto ieri a Marassi, nella sfida col Napoli. Per la Samp anche un’ammenda di 3.000 euro per lancio di un bengala da parte dei propri tifosi. Fra le societa’, multate anche Atalanta (8.000 euro), Brescia (4.000 euro) e Juventus (3.000 euro). Dieci, infine, i giocatori squalificati per un turno. Si tratta di De Roon (Atalanta), Poli (Bologna), Torregrossa ... 2anews

CorSport : Razzismo, cori discriminatori contro #Napoli nella sfida con la #Sampdoria ?? - mirkotwitta : RT @Mario_Luthor: I cori discriminatori dei tifosi della Sampdoria verso Napoli, sono anche un'offesa a quei napoletani che dopo la tragedi… - ant_boemio : RT @Mario_Luthor: I cori discriminatori dei tifosi della Sampdoria verso Napoli, sono anche un'offesa a quei napoletani che dopo la tragedi… -