Conte: resta no a numeri esuberi Mittal

esuberi all'ex Ilva il governo ritiene che "i numeri iniziali" di ArcelorMittal restino inaccettabili. Lo sottolinea il premier Conte dopo l' incontro a Londra con Lakshmi Mittal, numero uno del colosso dell'acciaio. Conte riferisce tuttavia di un incontro "utile" a "dare nuova ninfa ai nostri negoziatori". Ci sono "obiettivi condivisi", afferma. "Si sta definendo il piano industriale. Si stanno creando le premesse per l'ingresso del pubblico". Focus "sugli aspetti tecnici per quanto riguarda la transizione energetica".(Di martedì 4 febbraio 2020)

