‘Cari giornalisti italiani | ora sta a voi decidere se essere parte della soluzione o del

Sempre di più in Italia si avverte la necessità di una comunicazione efficace che riguardi il disastro climatico ed ecologico in atto, tale da arrivare dritta al pubblico. Non basta più lanciare slogan, oggi c'è la necessità di affiancarli a informazioni verificate e rese il più possibile fruibili e comprensibili ai lettori. Nel variegato mondo odierno della comunicazione i temi di carattere ambientale passano molto spesso in secondo piano. Le testate giornalistiche televisive e della carta stampata si prestano sempre più a raccontare l'effimero, perché è grazie a quello che si vende e si aumentano gli ascolti, consentendo una fuga leggera dalla pesantezza della routine, dai propri problemi. Purtroppo parlare di disastri, di crisi climatica, di inquinamento, di stupro del territorio non fa vendere, da un lato perché fa paura, dall'altro perché anche in questo ambito gli interessi ...

