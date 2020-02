Black Mirror e la Marvel: il curioso legame tra i due universi (Di martedì 4 febbraio 2020) A prima vista non sembrebbe eppure c'è un curioso nesso tra la serie Black Mirror, disponibile su Netflix, e il Marvel Cinematic Universe. Qual è il legame tra la serie Black Mirror, disponibile su Netflix, e il Marvel Cinematic Universe? A prima vista non esiste proprio, trattandosi di mondi completamente separati (e nel caso della serie distopica creata da Charlie Brooker i vari episodi sono teoricamente indipendenti l'uno dall'altro, anche se alcuni contengono rimandi a storie precedenti). Eppure, un piccolo, curioso collegamento c'è, come sottolineato dal sito Cheat Sheet: diversi attori inglesi semisconosciuti o comunque non particolarmente lanciati fuori dal Regno Unito sono passati per l'universo di Brooker prima di accedere a quello della Marvel. Black Mirror 5, la recensione: la nuova stagione ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Mirror e la Marvel: il curioso legame tra i due universi - rossi20_rossi : Black Mirror Stare bene mangiando (Argento) Hai assaporato una splendida colazione scozzese #PS4share - rossi20_rossi : Black Mirror Non riesco a respirare (Argento) Sei riuscito a calmarti dopo una notte stressante #PS4share -