Asus ROG: tantissimi prodotti in arrivo a febbraio tra monitor, GPU e accessori (Di martedì 4 febbraio 2020) Republic of Gamers (ROG) è il brand di Asus focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Tra i prodotti targati ROG in arrivo a febbraio troviamo monitor, schede video e accessori. ROG Swift PG43UQ Il primo monitor gaming al mondo 43 pollici con tecnologia Display Stream Compression. Il PG43UQ vanta un refresh rate di 144Hz, un pannello 4K, IPS, HDR100 e compatibilità con la tecnologia NVIDIA G-SYNC. Tecnologie supportate: Tecnologie supportate: Shadow Boost - GamePlus - GameVisual - Flicker−Free - Extreme−Low Motion Blur.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Ecco le novità targate #AsusROG in arrivo a febbraio. - infoitscienza : ROG Theta 7.1: da Asus le cuffie da gaming per giocatori esigenti - parliamodivg : Ci sono piaciute così tanto che il nostro Fraws le userà nei prossimi video... -