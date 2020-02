Amici 19: Nicolai provoca Javier, è scontro tra i due ballerini (Di martedì 4 febbraio 2020) Nicolai continua a creare malumori nella scuola. Questa volta il ballerino si è scontrato con Javier. Ecco che cosa è successo Amici 19: Nicolai e Javier, scontro nella sala relax Lunedì 3 febbraio è andato in onda su Canale 5 il daytime di Amici 19 dove i telespettatori hanno potuto vedere che cosa è successo dopo la puntata del sabato. Nicolai continua a creare malumore e scontri nella scuola. Ma andiamo per ordine. Nicolai, durante lo speciale del sabato, ha ottenuto la maglia verde. Questo, inevitabilmente, ha creato disappunto negli altri concorrenti che hanno visto Nicolai accedere al Serale dopo una settimana mentre loro sono nel programma da novembre. In sala relax Javier ha detto a Martina che secondo lui non si meritava la maglia in quella puntata, ma dopo aver dimostrato quanto vale nelle prossime settimane. Nicolai ha sentito che Javier stava parlando di lui ed è andato ad ... kontrokultura

