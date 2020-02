Al via la I Edizione del Premio per la Traduzione “Internazionale”

A San Gennaro Vesuviano la seconda edizione del “Creative World Prize” : L’evento cultura “Creative World Prize” si svolgerà dal 18 aprile al 2 maggio 2020 tra il seicentesco Convento francescano dei Frati Minori e i portoni e gli edifici storici di piazza Regina Margherita. Sulla scia dello straordinario successo dell’anno scorso, l’ associazione per la promozione e valorizzazione del territorio “Arti e Mestieri, indice a San Gennaro Vesuviano, la seconda edizione del concorso “Creative ...

Italia - Vivo d’arte 2020 : al via la seconda edizione del concorso per artisti italiani all’estero : Al via la seconda edizione di “Vivo d’arte”, il concorso-premio dedicato ai giovani artisti Italiani (al di sotto dei 36 anni di età) residenti stabilmente all’estero. Il successo della prima edizione ha confermato l’iniziativa come eccellente strumento per valorizzare la creatività e il talento dei nostri giovani connazionali residenti all’estero e per favorire collaborazioni e contaminazioni con altre culture. Anche quest’anno il ...

Piatek - maledizione Milan : via dopo un anno (di alti e bassi) : Anche la storia Krzysztof Piatek con il Milan è ai titoli di coda. Non solo Suso, in partenza per Siviglia dopo aver vissuto l'ultimo mese da separato in casa, la rivoluzione di Boban e Maldini tocca un altro dei giocatori considerati pilastro a inizio stagione. Solo un anno dopo l'arrivo a Milanello, pagato 35 milioni di euro con la benedizione di Leonardo e sulle ali di un girone d'andata da capocannoniere in maglia Genoa.La destinazione di ...

Brusciano - al via la IV edizione di “Insieme per il dormitorio” : Tempo di lettura: 4 minutiIl 1, 2, e 3 febbraio 2020, si terrà la quarta edizione dell’evento di beneficenza “Insieme per il dormitorio”. La comunità interparrocchiale di Brusciano anche quest’anno, con il sostegno di Don Salvatore Purcaro, in una tendostruttura di 1200 mq, ha organizzato tre serate in cui sarà dato spazio alla musica, al talento, all’arte culinaria, al buon cibo e soprattutto alla beneficenza. Le serate dell’1 e del 2 ...

Wired Digital Day : al via la terza edizione : Torna in Puglia il Wired Digital Day. L’evento, realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo, si terrà il prossimo 11 febbraio 2020, al Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 9:30 alle 18:00 (con ingresso gratuito). Giunto alla terza edizione, l’appuntamento è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’immediato futuro e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l’eccellenza ...

In via Verdi l’ottava edizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ottava edizione per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, riunitosi oggi nell’aula consiliare di Via Verdi con la partecipazione del sindaco de Magistris e dell’assessora all’Istruzione Annamaria Palmieri. L’iniziativa, che ha visto protagonisti gli alunni della quinta A e della terza D dell’istituto comprensivo del 26° Circolo didattico “Imbriani – De’ Liguori”, assessori e consiglieri per un ...

Web Marketing Festival : al via a giugno l’ottava edizione : Nei giorni del 4-5-6 giugno si terrà a Rimini l’ottava edizione del Web Marketing Festival, il Festival sull’innovazione in campo digitale e sociale che si declina in una serie di eventi di intrattenimento, business opportunity e networking, show e live entertainment, a cui prenderanno parte startup, esperti del settore e tutti gli appassionati dell’innovazione digital. L’aspetto rilevante del Festival che i suoi ...

Napoli - al via la VIII edizione del Premio cardinale Giordano : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al via la VIII edizione del Premio cardinale Michele Giordano, organizzato dall’associazione culturale Brunetti Editrice, gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il Premio, come ogni anno, verrà assegnato ad un’opera realizzata nell’anno appena passato, che rientri nell’ambito religioso. Il presidente del riconoscimento è il professore Fulvio ...

Brand Festival 2020 : ad aprile il via alla quarta edizione : Dal 3 al 9 aprile 2020 la città marchigiana di Jesi ospiterà la quarta edizione del Brand Festival, evento ideato da Graziano Giacani, e ormai diventato punto di riferimento per tutti gli attori del mondo del marketing, dell’impresa e dell’intero settore della comunicazione per quanto riguarda il delicato tema dell’identità. Saranno 7 giorni di confronto e di discussione sul tema dell’identità, vista da un punto di vista ...

BTO 2020 - dal "viaggio sostenibile" ai "chip sotto pelle" : le novità della 12esima edizione : Presentato a Roma il programma di BTO - Buy Tourism Online 2020, evento leader in Italia su travel e innovazione che si...

Al via la seconda edizione di Connext : Confindustria lancia la seconda edizione di Connext forte “di risultati dello scorso anno che si consolidano e crescono”. Così Vincenzo Boccia e Antonella Mansi al lancio della due giorni che si terrà il 27 e 28 febbraio prossimi al MiCo di Milano. Con questo evento di grande visibilità di Confindustria “si pone l’attenzione sull’attività per le imprese associate, in una logica di apertura, per le aziende che si ...

Incendi in Australia : al via spedizione a Kangaroo Island - “corpi di animali carbonizzati a perdita d’occhio” : Al via missione di ricerca e salvataggio a Kangaroo Island, l’isola dei canguri Australiana devastata dagli Incendi dove migliaia di animali sono stati raggiunti dalle fiamme. Il team dell’associazione Humane Society International, oltre a curare gli animali selvatici ustionati e feriti, costruirà anche stazioni per l’acqua e per il cibo per aiutare i sopravvissuti. “Sono le scene più difficili a cui abbia mai ...

Bayside School - via alla nuova edizione della mitica serie : le anticipazioni : E’ (quasi) tutto pronto per reboot di Bayside School, “Saved by the Bell“: altri due volti familiari compariranno al seguito della fortunata serie. Scopriamo insieme chi sono. Ottime notizie per gli aficionados di Bayside School. Altri due volti storici della mitica serie compariranno nel reboot della stessa, “Saved by the Bell”. Mark-Paul Gosselaar ha rivelato […] L'articolo Bayside School, via alla nuova ...