Air, nuove assunzioni: al via le prove preselettive (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAl via le prove preselettive per le nuove assunzioni presso l’azienda di trasporto pubblico della provincia di Avellino. Prosegue, dunque, l’iter per l’espletamento del concorso che era stato presentato dal governatore Vincenzo De Luca che, alla presenza dell’Amministratore Unico dell’AIR, ing. Alberto De Sio, aveva confermato l’impegno della Regione Campania per la mobilità in Irpinia. I posti a bando sono 76, di questi 70 per operatori di esercizio e 6 specialisti tecnici/amministrativi. In totale sono 2.008 le candidature pervenute, di cui 1.772 per il profilo A, corrispondente ad operatore di esercizio e 236 per i profili da B ad F per specialisti tecnici/amministrativi. Tenuto conto del numero di candidature pervenute, si procederà, come previsto dal bando, alle prove preselettive, che si svolgeranno nel mese di febbraio a Caserta, presso il Belvedere di ... anteprima24

