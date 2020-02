Stefano, malato di distrofia muscolare, rinuncia all’eutanasia: “Voglio vivere per vedere New York” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Stefano Gheller, 46 anni, affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare e dall'età di 14 anni costretto su una sedia a rotelle, appena due mesi fa aveva manifestato l'intenzione di recarsi in Svizzera per sottoporsi ad eutanasia. L'affetto di migliaia di persone gli ha fatto però cambiare idea. fanpage

Corriere : Stefano, malato di distrofia: «Rinuncio all’eutanasia, ora voglio vivere. E sogno New York» - Ossmeteobargone : RT @Corriere: Stefano, malato di distrofia: «Rinuncio all’eutanasia, ora voglio vivere. E sogno New York» - Mariant70579853 : RT @Corriere: Stefano, malato di distrofia: «Rinuncio all’eutanasia, ora voglio vivere. E sogno New York» -