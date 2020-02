SEGA annuncia le confezioni ecologiche per i suoi futuri giochi (Di lunedì 3 febbraio 2020) SEGA ha annunciato che a partire dai prossimi titoli PC come Total War ROME II Enemy at the Gates edition, le confezioni verranno realizzate in cartoncino ecologico mentre le copertine stampate con inchiostri ad acqua e vegetali. giochi PC ecologici da SEGA Nel comunicato stampa ufficiale è possibile leggere: Il passaggio a un modello ecosostenibile ed ecologico per le confezioni dei videogiochi su PC è nato dal desiderio di Sports Interactive e SEGA Europe di trovare una soluzione che riducesse il loro impatto sull’ambiente, cercando alternative ai classici imballaggi in plastica e riducendo così il tasso di inquinamento causato dal loro smaltimento in discarica. Natalie Cooke e Tim Breach, rispettivamente Head of Operations e Senior Product Manager di SEGA Europe, e Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, hanno condotto dei ... gamerbrain

