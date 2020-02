Sampdoria-Napoli 2-4: anche Dries Mertens torna al goal (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Napoli vince per 2-4 in casa della Sampdoria e continua la sua risalita in classifica. Dopo tre minuti di gioco il vantaggio è firmato di testa da Arkadiusz Milik su assist di Piotr Zielinksi. Al 16′, invece Eljif Elmas trova il primo goal in azzurro. Ad accorciare le distanze ci pensa il solito Fabio Quagliarella al minuto 26, trasformando in oro un pallone calciato al volo che piega le mani ad Alex Meret. Al 39′ il palo clamoroso di Gastón Ramirez rischia di mettere nei guai i partenopei prima dell’intervallo. Un po’ di tensione verso il finale della prima frazione di gara per un fallo laterale conteso tra Eljif Elmas e Jakub Jankto, entrambi ammoniti dal direttore di gara. Nella ripresa un bel goal in rovesciata di Gastón Ramirez viene annullato per un tocco di mano che aveva favorito la folata offensiva blucerchiata pochi secondi prima. Ci pensa allora ... calciomercato.napoli

