Mafia | Di Matteo Csm | ‘mai parlato con Scarantino durante pause interrogatori’

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – "Nelle pause degli interrogatori di Vincenzo Scarantino di fatti relativi alle indagini sulla strage Borsellino né io né i miei colleghi parlammo mai con il collaboratore". Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo, che in passato aveva fatto parte del pool che indagò sulla strage di via D'Amelio, continuando la sua deposizione al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage a Caltanissetta. "Non ci furono pause durante quegli interrogatori – ha detto – e lo ricordo bene perché a un certo punto era necessario per Scarantino rifocillarsi e io non gli consentii di uscire chiedendo di portare dei panini nella stanza in cui eravamo. Ci mettemmo in due angoli diversi e mangiammo e mentre eravamo lì pensavo: 'sto mangiando nella stessa stanza con chi ha detto di aver partecipato a un ...

