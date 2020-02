Isis rivendica attacco a Londra: "È stato un nostro combattente" (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Isis ha rivendicato l’attacco con il coltello di ieri a Streatham, sud di Londra, nel quale sono rimaste ferite tre persone, di cui una gravemente. L’aggressore, secondo l’autoproclamato stato islamico, era un loro “combattente”.Un giovane sorvegliato speciale, armato con un coltellaccio o un machete e con indosso un falso gilet esplosivo (rivelatosi una messa in scena per simulare l’immagine di un attentatore suicida), ha seminato il panico nella zona di Streatham, alla periferia sud della capitale britannica, aggredendo varie persone e ferendone almeno tre prima d’essere abbattuto dal fuoco di agenti in borghese.L’episodio - seguito di poche ore da qualcosa di molto simile a Gand, in Belgio, dove ad accoltellare due passanti è stata una donna - a Londra è stato identificato quasi subito come un fatto di matrice ... huffingtonpost

