Inter, la lista per l’Europa League: out Asamoah (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Inter si prepara a tornare in campo in Europa. Dopo l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League, il club nerazzurro ha presentato la lista per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, in cui la squadra di Conte esordirà nei sedicesimi di finale contro i bulgari del Ludogorets. Rispetto alla lista consegnata ad inizio … L'articolo Inter, la lista per l’Europa League: out Asamoah calcioefinanza

