Il campo napoletano per Kobe Bryant è già chiuso per burocrazia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il campetto di Kobe è già chiuso. Il parchetto di Montedonzelli non ha ancora finito il suo giro sui social del mondo in lutto per Bryant, che nel frattempo, spenti i riflettori sull’evento, è già tornato alla piccola realtà cittadina, fatta di burocrazia, scartoffie, diritti, e resistenze. E’ chiuso, anche se è aperto. Dalle 13 di domenica, il corridoio faticosamente messo a punto dall’ufficio tecnico municipale per garantire alle centinaia di appassionati di portare a termine il memorial day senza infrangere la legge, ha smesso di esistere. Era un permesso straordinario, a tempo, per evitare che la Polizia Municipale intervenisse a sgombrare la folla di cittadini, associazioni, rappresentanti del basket napoletano, che nel frattempo aveva messo in piedi un virtuoso riciclo di uno spazio abbandonato nel nome della star dell’NBA morto il giorno di ... ilnapolista

napolista : Il campo napoletano per Kobe Bryant è già chiuso per burocrazia Oltre il successo mediatico, la realtà è che il par… - MarcoGiordanoLT : @guadavitt @dirigentenedved Se sei napoletano...visto che hai maradona sul profilo come fai a parlare????se tirava… - stebux : @Gabri_busi @armcopp Ma che cazzo ti aspetti da un napoletano? Che cazzo ti aspetti da uno che sostiene la sua squa… -