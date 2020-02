Half-Life Source: Project Extend è una mod che aggiunge i livelli precedentemente eliminati dall'alpha del gioco originale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il modder illegal Chumtoad sta attualmente lavorando a una nuova mod per il classico sparatutto in prima persona di Valve. Half-Life Source: Project Extend mira ad espandere il gameplay di Half-Life e ad aggiungere mappe che sono state tagliate dalla sua build alpha. E ieri, il modder ha rilasciato alcuni nuovi screenshot.Ora contrariamente a mod come Black Mesa, Project Extend non punta a rivedere gli effetti visivi del gioco. Quindi no, non aspettatevi un grande salto grafico rispetto alla sua versione originale. Tuttavia i fan del primo gioco saranno senza dubbio entusiasti di vedere le mappe eliminate riportate in vita grazie a questa mod.illegal Chumtoad mira a rilasciare la fonte di Half-Life: Project Extend Mod nel terzo trimestre 2020, quindi ci vorrà ancora del tempo prima di poter mettere le mani su questa mod. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni screenshot.Leggi ... eurogamer

