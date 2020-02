Gf Vip, Carlotta Maggiorana dice basta: "Voglio uscire, non sto bene fisicamente" - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luana Rosato Carlotta Maggiorana non ce la fa più e lancia un appello al pubblico del Grande Fratello Vip affinchè la faccia uscire dalla Casa Momento di crisi per Carlotta Maggiorana nella casa del Grande Fratello Vip: dopo numerosi ripensamenti sulla sua permanenza nel reality show, la ex Miss ha lanciato un appello ai telespettatori affinchè la facciano uscire con il televoto. La Maggiorana, in diverse occasioni, si è fatta prendere dall’emotività e ha manifestato le difficoltà incontrate nel rimanere rinchiusa all’interno della Casa. Già la scorsa settimana, finita al televoto con Rita Rusic e Andrea Montovoli, non aveva nascosto la volontà di essere eliminata, ma il pubblico da casa ha deciso di mandar via la ex di Cecchi Gori permettendo, quindi, alla Miss di vivere un’altra settimana lontana dai suoi affetti principali. In un momento di confidenza con Patrick Ray ... ilgiornale

