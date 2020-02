Box Office USA 2020: Bad Boys For Life in testa (aggiornamento 3 febbraio) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Box Office USA 2020 – I film più visti al cinema negli Stati Uniti durante l’anno Come è andato il box Office americano nel 2020? Uno spazio unico con aggiornamenti settimanali per scoprire tutti i film che hanno incassato di più al botteghino americano. Un anno di cinema in unico spazio con il Box Office USA 2020. Chi conquisterà la vetta del box Office? Ogni settimana l’articolo sarà aggiornato con le novità della classifica e alcune segnalazioni dei week-end. aggiornamento 3 febbraio: pochi movimenti con Bad Boys For Life ancora primo e 1917 che sale al secondo posto con 117 milioni i dollari. Nel weekend americano poche novità di rilievo con Gretel & Hansel che incassa 6 mlioni di dollari e l’altra novità The Rhythm Section 2,8 milioni. Clicca qui per il Box Office Italia 2020 Aggiornamenti precedenti aggiornamento 27/01: ... dituttounpop

