Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio: rischia il processo per l’autenticazione delle opere (false) di De Dominicis (Di domenica 2 febbraio 2020) Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi rischia di andare a processo per la vicenda dell’autenticazione di opere d’arte fasulle che ha coinvolto la Fondazione Archivio “Gino De Dominicis”, di cui è Presidente Vittorio Sgarbi e la Fondazione Archivio “Gino De Dominicis” sono sotto inchiesta da quando si scoperto che erano state immesse, sul mercato, all’incirca … L'articolo Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio: rischia il processo per l’autenticazione delle opere (false) di De Dominicis NewNotizie.it. newnotizie

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Matteo #Salvini ha un corpo mistico, il suo successo elettorale è indiscutibile, no… - La7tv : #dimartedi #Salvini al citofono, @VittorioSgarbi contro Elsa #Fornero: 'Non si può giudicare in termini di buona ed… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Senza il voto del centrodestra e dei 5 Nulla #Bonaccini non vinceva. Il governo è f… -