Rita Rusic contro Adriana Volpe a Live-Non è la d’Urso: “Non lavora più, il GF Vip è tutto per lei” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Live-Non è la d’Urso: Rita Rusic attacca Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip Rita Rusic è tornata a scagliarsi contro Adriana Volpe a Live-Non è la d’Urso. In realtà l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ci ha tenuto a precisare che non ha mai avuto nulla contro l’ex conduttrice Rai. A detta della produttrice … L'articolo Rita Rusic contro Adriana Volpe a Live-Non è la d’Urso: “Non lavora più, il GF Vip è tutto per lei” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - MaryyyMonster : RT @iosonoillouis: Signore e signori Rita Rusic classe 1960 (59 anni). Posso dire solo chapeau. #GFVIP - crewlicia : RT @cicero_marika: VI DOVREBBERO TOGLIERE IL DIRITTO DI VOTO! Rita Rusic era troppo GRANDE e voi troppo piccoli. Non avete gli occhi allena… -