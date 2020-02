Renzi trova un buco sulla prescrizione e si infila (Di domenica 2 febbraio 2020) La caduta del governo no, ma una falla di crisi invece sì. Due giorni di melina all’Assemblea nazionale di Italia Viva, prima giurando “l’appoggio totale” al governo, poi aggiungendo mezze frasi del tipo “vorrei ma non posso”, un tiki taka che non morde gli avversari e i compagni di coalizione, vero obiettivo del guastafeste Matteo Renzi. Poi succede un fatto: nell’ultima ora dell’ultimo giorno, tra una battuta su Luciano Nobili e una su Juventus-Fiorentina, il leader di Italia Viva si rimangia le parole delle 24 ore precedenti e in maniera plateale bombarda l’esecutivo giallorosso sulla prescrizione. La sua è una strategia chiara: vede un buco e ci si infila, facendo leva sulle proteste di magistrati e avvocati che nelle ore dell’inaugurazione dell’anno giudiziario hanno sconfessato la riforma Bonafede ... huffingtonpost

lucicagnolo : RT @HuffPostItalia: Renzi trova un buco sulla prescrizione e si infila - LucianoOgnibene : RT @Moonlightshad1: Con un paese in emergenza sanitaria Renzi non trova niente di meglio da fare che minacciare il governo sulla prescrizio… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Renzi trova un buco sulla prescrizione e si infila -