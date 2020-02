Madonna hot: “Brava a inginocchiarmi. Lo faccio pure bene” (Di domenica 2 febbraio 2020) Madonna senza freni inibitori nel concerto londinese: allusioni al sesso orale e agli uomini dotati Mai stata con uomini poco dotati e brava a stare sulle ginocchia. È sempre la solita Madonna. Alla veneranda età di 61 anni l’artista si concede confessioni hot durante un concerto del London Palladium, come riporta il Daily Mail. In riferimento alle condizioni di salute della gamba dopo una caduta, la pop star lascia trapelare le sue capacità nel sesso orale. Non saprebbe come si chiama un uomo dal pene piccolo. Non c’è mai stata insieme. Si sa, le dimensioni contano – aggiunge – e non vuole fingere che non sia così. Maestra della provocazione Saranno felici i compagni di Madonna, in primis i due mariti Guy Ritchie, regista britannico, e Sean Penn, attore statunitense. Tra le love story Lady Ciccone vanta altre celebri conquiste, dal rapper Tupac a Warren Beay fino a Vanilla Ice. La ... kontrokultura

