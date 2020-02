Lecce, Liverani: «Prima vittoria in casa arrivata nel miglior modo possibile» (Di domenica 2 febbraio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Liverani, allenatore del Lecce, dopo la fantastica vittoria contro il Torino Intervenuto a Sky Sport, Fabio Liverani ha festeggiato il primo trionfo casalingo del Lecce contro il Torino. Ecco le sue parole dopo il 4-0 al Via del Mare. «Credo che in questa stagione sia la partita più lampante per qualità e occasioni. Oggi abbiamo fatto molto molto bene, costruendo dal basso con qualità tecnica. Per fare certe giocate servono giocatori con qualità. I nuovi arrivati si sono inseriti bene in un gruppo eccezzionale e in breve tecnico. La Prima vittoria in casa è arrivata nel miglior modo possibile». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

